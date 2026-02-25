Los alumnos alertan de que el uso del catalán va a menos en la Universidad de Lleida

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Los estudiantes de la Universitat de Lleida (UdL) alertan de que “el catalán pierde peso cada curso” en las aulas, ya que su presencia en los grados bajó un 10% entre el curso 2016-17 (del 82,7%) y 2023-24 (72,9%). No obstante, la bajada “más preocupante” sucede en los másteres, donde la docencia en catalán se redujo a casi la mitad en el mismo período: del 62,7% al 39,1%. Así lo pusieron de manifiesto ayer portavoces del consejo del estudiantado durante la segunda edición del Correllengua universitario, organizado en colaboración con el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC).

Los estudiantes leyeron este manifiesto en el Rectorado. Denunciaron que “en menos de una década, una cuarta parte de los másteres de la UdL han dejado de hacerse en catalán”. Para revertir esta situación, reclamaron que “el Pla de Llengües que acabará este año no sea un documento de buenas intenciones, sino una herramienta viva, con seguimiento transparente, datos abiertos y medidas concretas”. También “exigimos que se garantice el derecho efectivo a recibir docencia, hacer trabajos, exposiciones y exámenes en catalán, sin presiones ni cambios de lengua arbitrarios”, añadieron.

La secretaria del consejo de la facultad de Letras, Leire Díaz, explicó que “vemos que el catalán se utiliza cada vez menos en la UdL”, aunque señaló que “el 99% de las asignaturas cumplen la docencia en catalán, a excepción de unos pocos profesores que hablan en castellano, pero no ponen problemas a que les contestemos en catalán”. También valoró que la mayoría de estudiantes de intercambio o de otras comunidades del Estado tienen un gran interés en aprender la lengua.

Por su parte, la secretaria del CNJC, Núria Matamoros, explicó que el objetivo del Correllengua es “acercar la lengua catalana a los espacios universitarios”, lo que vio como una necesidad a causa de la “bajada drástica” en el uso de la lengua. En su manifiesto, el CNJC destacó que “nos atraviesa una ofensiva nacional encabezada por los estados español y francés”, así como que “las aulas catalanas sufren un proceso de privatización y españolización que amenaza el futuro de nuestra lengua”.

Entre sus actividades, el Correllengua organizó una calçotada con más de 200 personas en Agrónomos. También contó con la colaboración de Marracos y la Colla Bastonera de la UdL. Hoy se muda a la Universitat de Girona y mañana a Barcelona.

Solo el 15% de las tesis doctorales se escriben en esta lengua

Un estudio del profesor de la UdL Enric Llurda sobre el impacto creciente del inglés en las lenguas locales, especialmente en las universidades catalanas, concluye que “la internacionalización universitaria puede acabar favoreciendo lenguas ya dominantes y arrinconando las lenguas propias, especialmente en los estudios de postgrado y en la investigación”. El estudio muestra que el catalán predomina en los grados, pero pierde presencia en los másteres y especialmente en los doctorados, donde las lenguas más utilizadas son el inglés y el castellano.La UdL destaca que el catalán es la lengua más utilizada en la docencia (dice que pasó del 67% el curso 2007-08 al 74% en 2021-22), aunque admite que su uso disminuye en los másteres y doctorados. Al respecto, indica que solo el 15% de las tesis doctorales están escritas en catalán, relegado a la tercera posición respecto al castellano y el inglés, ambos con más de un 40% de las tesis, según datos del curso 2020-21.“Cuanto más alto es el nivel académico de los estudios, el castellano se mantiene y el inglés experimenta una enorme progresión en detrimento del catalán”, destaca Llurda.