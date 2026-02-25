Los barrios de La Bordeta y Mangraners esperan que Promenade Lleida les dé un impulso: “puede ser bueno”

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Las asociaciones de vecinos de La Bordeta y Mangraners confían en que el futuro centro comercial Promenade Lleida, cuya primera piedra se pondrá mañana en la zona de Torre Salses, ayudará a dinamizar e impulsar el crecimiento urbano en sus barrios. Aunque señala que “entendemos las protestas de los comercios del centro”, el presidente vecinal de La Bordeta, Juanjo Gatius, valora que “aquí no vemos Torre Salses como un problema, creemos que puede ser bueno”. Explica que en el barrio han cerrado varios negocios porque muchos vecinos tienen la costumbre de “bajar a Lleida” para comprar, algo que podría cambiar, aunque “creo que el comercio de proximidad no morirá nunca”, añade.

Mientras, el presidente vecinal de Mangraners, Iker Rodríguez, afirma que “la gran mayoría de los vecinos están contentos” con Promenade, ya que “lo tendremos a menos de cinco minutos, podremos ir andando a comprar”. Asimismo, explica que las viviendas del barrio podrían revalorizarse al alza, y confía en que el sector se desarrolle urbanísticamente porque “hay una gran falta de pisos, muchos jóvenes han tenido que irse del barrio”, añade.

Al respecto, Gatius celebra que el parque comercial puede impulsar un crecimiento a largo plazo de hasta 30.000 habitantes en La Bordeta, aunque destaca la necesidad de invertir en infraestructuras. Por ejemplo, “pedimos que la avenida Amposta sea de doble sentido”, indica. No obstante, añade que “deberemos analizar” el impacto en l’Horta de todo este crecimiento. Rodríguez, mientras, señala que el lunes trasladó al alcalde la preocupación de los vecinos por la cercanía de una línea eléctrica con los terrenos en venta para construir chalets.

Por su parte, el Comú lamentó que Promenade “no cumplirá con la promesa del alcalde de ser un parque de medianas y grandes superficies”, implicará un aumento de los desplazamientos con vehículos privados y afectará al comercio local.

Será el primer parque comercial de la ciudad, con más de 50.000 m2

Promenade Lleida será un gran centro comercial que ocupará una superficie de más de 50.000 metros cuadrados en la zona de Torre Salses, entre La Bordeta y Mangraners. Constará de varios edificios que albergarán tiendas, bares y restaurantes, un gran cine y un hipermercado. Ya hay varias marcas que figuran en la web del centro: Cines Yelmo, Esclat, Sakito, Kiwoko, Fitness Park, Ilusiona, Sprinter, Kiwoko y Maisons du Monde. Asimismo, todo apunta a que cadenas y franquicias que ahora tienen tiendas en el centro urbano, como todas las marcas del grupo Inditex, (Zara, Pull&Bear o Stradivarius, entre otras) se trasladarán a Torre Salses. La tramitación del proyecto de este parque comercial, que será el primero de la ciudad, se ha prolongado durante diez años.