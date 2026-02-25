Uno de los socios de una empresa leridana acusados de estafar 6,2 millones a energéticas niega engaños y dice que tuvieron problemas económicos

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

La Audiencia de Lleida ha empezado a juzgar este miércoles a dos empresarios acusados de estafar casi 6,2 millones de euros a Endesa entre 2012 y 2016. Los procesados administraban empresas comercializadoras de energía en el Pla d'Urgell y, según la Fiscalía, declaraban unas previsiones de consumo de energía inferiores a las que realmente tenían sus clientes y no abonaban la diferencia a la distribuidora, con el supuesto objetivo de enriquecerse de forma ilícita. Durante el juicio, el principal acusado ha admitido deudas, pero ha negado que hubiera ningún engaño. Así, ha explicado que a partir de 2015 tuvieron complicaciones económicas y que en 2016 entraron en concurso de acreedores. "Hicimos frente a los pagos mientras pudimos", ha defendido.

Por su parte, el otro procesado ha declarado que constaba de manera formal como administrador de las sociedades, pero que realmente hacía tareas comerciales y confiaba en su socio. "Era administrador de todo y de nada, yo firmaba todo el que me daban para firmar. Soy un hombre sin estudios, incluso desconocía qué significaba ser administrador", ha declarado ante el tribunal.

La Fiscalía acusa a los dos hombres de un delito continuado de estafa agravada y de un delito continuado de apropiación indebida agravada. Cada uno se enfrenta a una petición de 10 años prisión y pena de multa de 6.000 euros. Además, el ministerio público les reclama que indemnicen a las distribuidoras perjudicadas con el importe presuntamente estafado, unos 6,17 millones de euros.