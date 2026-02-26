Acusan a un exjefe policial en Lleida de guerra sucia contra Podemos

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Podemos ha pedido a la Audiencia Nacional que impute José Manuel García Catalán, que hasta hace unos meses fue el comisario provincial de la Policía Nacional en Lleida y que ahora se ha jubilado, por su presunta implicación en la guerra sucia contra el partido cuando era el jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), según informó eldiario.es. El caso lo investiga el juez Santiago Pedraz.

García Catalán habría participado en 2016 con otros mandos del cuerpo en un encuentro con un exministro de Hugo Chávez en Nueva York, Rafael Isea, antiguo titular de Finanzas en Venezuela, para que avalara un documento con el que poder atribuir a los fundadores de Podemos un supuesto delito fiscal. Hay una grabación sobre la reunión.

El viaje de los tres mandos a Nueva York es objeto de la investigación que se sigue en el Juzgado de Santiago Pedraz contra el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y varios mandos integrantes de la brigada política del PP. Uno de los participantes en la reunión, José Ángel Fuentes Gago, ya está imputado en la causa. De los otros dos, el entonces jefe de la UDEF, José Manuel García Catalán, y una subinspectora que les acompaña, Podemos acaba de solicitar su imputación, antes de que prescriban los presuntos delitos que cometieron. El juzgado no admitió hace unos años la imputación de García Catalán y otras personas.

El juzgado de Pedraz trata de esclarecer las maniobras policiales contra Podemos, principalmente en el primer semestre de 2016, cuando el partido tenía posibilidades de llegar al Gobierno y las investigaciones prospectivas y presuntamente ilegales contra la formación política se dispararon desde el ministerio del Interior. La acusación de Podemos considera que en el viaje a Nueva York se incurrió en los delitos de falsedad en documento público, prevaricación, malversación de fondos públicos, revelación de secretos y organización criminal

La Policía Nacional de Lleida declinó ayer hacer una valoración y recordó que García Catalán se ha jubilado. Por el momento, el exjefe policial en Lleida ha declarado como testigo en la causa.