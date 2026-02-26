Detenido por violación el hombre apuñalado en la entrepierna por una mujer

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron ayer como presunto autor de un delito de agresión sexual al hombre de 52 años que resultó herido el domingo por la tarde por una mujer que le clavó un cuchillo en la entrepierna cuando mantenían una relación sexual, como avanzó SEGRE ayer. La mujer, que fue detenida ese día por un delito de tentativa de homicidio, explicó posteriormente que había atacado al hombre porque ella se había negado a endurecer la práctica sexual con el ahora arrestado y él había continuado. Por su parte, la mujer quedó el martes en libertad con cargos tras pasar a disposición en el juzgado de guardia de Lleida, según informaron ayer fuentes judiciales.

Los hechos ocurrieron a media tarde del domingo en una vivienda de Alcalde Porqueres. Una mujer llamó al 112 alertando de que se había encontrado a un hombre herido y ensangrentado. Al lugar acudieron el SEM y los Mossos d’Esquadra. La versión inicial de la mujer no convenció a los agentes, que le hicieron varias preguntas. Acabó admitiendo que lo había apuñalado. Una vez en comisaría, añadió que ambos habían bebido alcohol de alta graduación y mantenido una primera relación sexual consentida pero que el hombre quiso endurecer la práctica sexual, ella no quiso y, para evitar que siguiera forzándola, cogió un arma blanca y lo apuñaló para deshacerse de él. Ante ello, le acabó denunciando por agresión sexual.

Por su parte, el herido fue evacuado al Arnau de Vilanova. Sin embargo, el lunes se escapó del centro hospitalario. Posteriormente, agentes le localizaron cerca de la vivienda y lo llevaron de nuevo al hospital. El hombre afirmó a los agentes que no quiere que le pase nada a la mujer. Ayer fue detenido.