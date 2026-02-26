La Paeria insta a usar el parking de Renfe para la estación de buses

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Paeria anunció ayer que el lunes implementará “un plan para facilitar el acceso y el estacionamiento” en la nueva estación de autobuses, con motivo de su entrada en servicio. Para las personas que vayan en vehículo privado para dejar o recoger a usuarios de la terminal, indicó que habilitará cuatro plazas de estacionamiento, con un tiempo de parada máximo de dos minutos, en Roger de Llúria, en Pardinyes, justo al lado del acceso a la pasarela peatonal sobre las vías, que en el otro extremo da a la estación. Indicó que durante estos dos minutos el conductor o conductora no podrá abandonar en ningún momento el coche. No obstante, destacó que su propuesta es que se utilice el parking subterráneo de la estación de Renfe, al lado del acceso al puente de Príncep de Viana, porque cuenta con un total de 531 plazas y el aparcamiento es gratuito durante los primeros 15 minutos. En una entrevista en Lleida TV, el alcalde, Fèlix Larrosa, reclamó a Adif que prolongue hasta Pardinyes el túnel de acceso peatonal a los diferentes andenes que hay bajo las vías para habilitar un nuevo acceso.

Por lo que respecta al transporte público, la Paeria dijo que funcionará a través de las líneas de autobuses L1, L2, L3, L8, L10, L11 y L20, que cuentan con las paradas Estació de Renfe/Príncep de Viana y Estació de Renfe/Rambla de Ferran.

La Paeria indicó que el día de la inauguración oficial, este sábado, y durante los primeros días de servicio, habrá puntos de información en el interior y el exterior de la terminal, con personas que facilitarán información a todos los usuarios sobre horarios, compañías que están operativas y otras cuestiones de interés. Además, agentes de la Guardia Urbana reforzarán la regulación del tráfico en todo el entorno. Hay que recordar que todos los autobuses entrarán y saldrán por Príncep de Viana, una vía que ya está muy congestionada.

Funcionamiento progresivo

Tal como informó la Generalitat, el ayuntamiento señaló que el lunes solo operarán en la terminal tres compañías de buses: Alsa, Autocars Solé Seró y Autocars del Pla. El resto seguirán en el apeadero de la calle Saracíbar y se irán incorporando de forma paulatina.