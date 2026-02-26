La resiliencia de Ucrania, ejemplo para alumnos de Psicología de la UdL

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Unos 130 estudiantes del grado de Psicología de la UdL se conectaron el martes en directo con la Universidad Católica de Ucrania, en la ciudad de Lviv, coincidiendo con el cuarto aniversario del inicio de la invasión rusa, en una iniciativa promovida por la profesora Olga Malas para que los futuros psicólogos pudieran conocer cómo la ciencia del comportamiento es un escudo imprescindible en contextos de guerra y trauma colectivo. El protagonismo de la sesión, dirigida en Lleida por Silvia Cavalcante, fue el proyecto Poradnya, en el que esta universidad ucraniana se ha puesto al servicio de la comunidad para atender a veteranos de guerra, familias y estudiantes en crisis. Aportaron sus testimonios los alumnos de máster Mykola Melnyk i Mariia Myrona, que ejercen como consultores aplicando fundamentos de la terapia psicodinámica, y la alumna de segundo curso Kateryna Ivanova, que actúa como mánager de Poradnya, gestionando el apoyo emocional en tiempos de guerra. La sesión acabó con un coloquio en el que se valoró a la psicología como una herramienta de resistencia y solidaridad internacional.