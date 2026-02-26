Mertxe París es la nueva presidenta de Slow Shop Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La librera y editora Mertxe París es la nueva presidenta de la asociación Slow Shop Lleida, sustituyendo a Rosabel Trench. Esta entidad, constituida hace casi diez años, en mayo de 2016, aglutina a una veintena de comercios y establecimientos de servicios y su objetivo es fortalecer el tejido comercial, reivindicar el emprendimiento, reforzar la sostenibilidad económica, humanizar los barrios y potenciar la colaboración entre profesionales. La asociación señaló que este relevo persigue mantener la labor de dinamización del comercio de proximidad. París indicó que asume el cargo “orgullosa por la tarea de las compañeras que me han precedido” y “con muchas ganas y mucha fuerza para continuar defendiendo el comercio de proximidad y hacer de Lleida una ciudad más amable y más humana”. Por su parte, Trench agradeció “el apoyo recibido” y dijo que deja el cargo “en las mejores manos”.