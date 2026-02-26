Protesta contra la presencia del ejército en la feria FormaOcupa de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La plataforma Desmilitaritzem l'Educació ha protagonizado un acto de protesta este jueves por la mañana durante la inauguración de la feria FormaOcupa (Salón de Formación y Empleo) por la presencia del ejército español en el certamen, donde cuenta con un estand informativo.

El salón arranca este jueves en la Fira de Lleida con la participación de 75 entidades, instituciones, centros de formación profesional, universidades, academias y empresas con ofertas laborales, así como organismos que promueven la formación continua y el asesoramiento para el autocupación. Estará abierto hasta el sábado, hoy de 9.30 a 19.00 horas y mañana y sábado, de 9.30 en 15.00.

La actual edición amplía su superficie en dos pabellones y se prolonga hasta el sábado por la mañana para favorecer la asistencia de las personas que trabajan pero están interesadas en un cambio profesional, o de jóvenes que quieran ir fuera del horario lectivo.