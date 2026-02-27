El pleno de la Paeria rechaza todas las alegaciones al presupuesto municipal y aprueba una moción contra el centro comercial Promenade

El pleno de la Paeria de Lleida ha rechazado tres alegaciones a título individual al presupuesto municipal, todas ellas centradas en eliminar las partidas previstas para los 'hubs' cívicos de Balàfia y las Josefines. Una vez tumbadas las alegaciones, ahora las cuentas pasarán a exposición pública y en 30 días podrían quedar aprobadas de forma automática.

Por otra parte, el pleno ha aprobado definitivamente la renuncia de la comunidad islámica al solar del polígono de Els Frares y ha nombrado a Joan Ramon Castro como nuevo concejal de Junts en sustitución de Rosa Jové.

El Pleno de Lleida aprueba una moción contra el centro comercial de Torre Salses



El Pleno del Ayuntamiento de Lleida ha aprobado también una moción de rechazo al centro comercial de Torre Salses y de apoyo al comercio local y al Plan de la Estación. La propuesta ha prosperado con 16 votos favorables de PP, Esquerra Republicana, Junts y Comú, 9 votos en contra del PSC y la abstención de Vox, que suma 2 concejales.

Durante el debate, Esquerra Republicana ha manifestado su rechazo al modelo comercial propuesto, argumentando que se trata de un "polo comercial fuera de la ciudad" con un "modelo caducado" que generará más desplazamientos en vehículo privado, incrementará la contaminación y provocará el cierre de tiendas y el vaciado del eje comercial de Lleida.

Gloria Rico, de Vox, ha justificado la abstención de su grupo asegurando que, aunque "la inversión y los puestos de trabajo" que generará Torre Salses no se pueden rechazar, hay que promover el comercio local "de Lleida, no de extranjeros". Por su parte, el Comú ha defendido que si hubiera sido por ellos "habrían revertido el plan urbanístico del sector" en su momento, calificándolo de "modelo comercial obsoleto" que no tendrá un impacto positivo ni en el comercio ni en los barrios adyacentes.

Violant Cervera, de Junts, ha recordado que la placa de la primera piedra estaba en castellano, un aspecto también criticado por Izquierda, y ha reiterado que su formación siempre ha sido contraria a un centro comercial a las afueras, defendiendo que tendría que ubicarse "en la trama consolidada", en referencia al Plan de la Estación. Cervera ha afirmado que "la ciudadanía prefiere comercio local antes que grandes superficies".

PP y PSC defienden la viabilidad del proyecto

Xavi Palau, del PP, ha anunciado el voto favorable de su grupo pero ha reprochado a Esquerra que "fue el gobierno del PSC a la Generalitat" con el apoyo republicano quien otorgó la licencia comercial. Palau ha cuestionado "qué hicieron ellos por el comercio local cuando gobernaban" y los ha acusado de permitir la degradación de los ejes comerciales con más cierres y locales vacíos.

Pilar Bosch, por el PSC, ha defendido que en los años de gobierno socialista "ha quedado claro que están a favor del comercio local" y ha enumerado "más ayudas de dinamización", un plan para prevenir cierres y otros proyectos en fase de ultimación para dinamizar y profesionalizar el comercio.

El alcalde responde a las críticas de Esquerra

Antes de la votación, el alcalde Fèlix Larrosa ha intervenido para recordar a Esquerra que cuando gobernaron sí que tomaron decisiones favorables a Torre Salses, ya que aprobaron varios planes vía Junta de Govern Local. Larrosa ha señalado que tanto la Fiscalía como el Tribunal de Cuentas avalaron su gestión, después de que los promotores de Torre Salses interpusieran una querella que quedó desestimada para considerar que no hubo ningún impedimento legal.

Con respecto al Plan de la Estación presentado por el gobierno republicano, el alcalde ha subrayado que era "inviable técnica y económicamente" y contaba con informes desfavorables. Larrosa ha manifestado que el gobierno actual quiere avanzar en este proyecto, pero que se trata de un "proyecto complejo y necesario" que han intentado "salvar de la mejor manera posible", aunque de momento la prioridad sigue siendo Torre Salses.