Estos son los perfiles más demandados en el salón FormaOcupa de Lleida

El salón FormaOcupa arrancó ayer su 19 edición con más de 1.500 jóvenes que llenaron los pabellones de la Fira en busca de opciones para continuar su formación después de la ESO u optar a una de las cien ofertas laborales que ofrecen 40 empresas de todo tipo: tecnológicas, instaladoras, comercializadoras, agroalimentarias, logísticas o del ámbito sociosanitario, entre otras. Cada una demanda perfiles ajustados a sus necesidades, aunque se repite la necesidad de contratar a técnicos especializados. Sus responsables admiten que cada vez cuesta más encontrar esta “mano de obra”, aunque celebran que durante la primera mañana del certamen pudieron llevar a cabo decenas de entrevistas. FormaOcupa continúa hoy y cierra la edición mañana con más de 80 entidades presentes.

“Buscamos operarios para el mantenimiento de ascensores, y tenemos el problema de que se necesita un título que no se convalida con cualquier ciclo formativo”, explicó Maria Rosa Caselles, responsable de RRHH Ascensors Sales. Mientras, en Group Saltó demandan “perfiles enfocados al mantenimiento de sistemas microinformáticos, ingeniería informática y administrativos”, que cuestan de encontrar porque “muchos siguen prefiriendo marchar al extranjero”, señaló Mònica, encargada de RRHH. Asimismo, “nos cuesta encontrar técnicos especializados que tengan ganas de instalar sistemas de seguridad”, indicó Leire, de Sic24.

En cuanto a la formación, uno de los estands con más afluencia fue el de Imagen Personal del instituto Torre Vicens, donde alumnos practicaron peinados con asistentes. Asimismo, el cartel de una de sus estudiantes, Ona Fernández, ganó el concurso de diseño del consejo municipal de la FP y ocupación.

El alcalde, Fèlix Larrosa, destacó “el salto cualitativo y cuantitativo del certamen, que este año incrementa los espacios y actividades programadas”. Hay un total de 150, entre charlas, talleres o demostraciones. Por parte de la Diputación, el vicepresidente Jordi Verdú señaló que 2.101 estudiantes de diez comarcas del llano y el Pirineo visitan entre ayer y hoy el salón con una treintena de buses gratuitos coordinados con los consejos comarcales, gracias a una inversión de 23.384 euros.

Protestan contra la presencia del Ejército en el salón

Una decena de personas de entidades antibelicistas y educativas protestaron contra la presencia del Ejército en el salón. “Encarna injustamente todo lo contrario a los valores que proclama la administración, es una grave incoherencia que debemos denunciar”, clamaron. Su estand fue uno de los más concurridos ayer.