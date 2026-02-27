La escuela concertada denuncia que no recibe fondos para los alumnos vulnerables

Las escuelas concertadas denunciaron ayer que la falta de apoyo económico de la Generalitat para atender alumnos con necesidades especiales (NESE) les está llevando a un nivel de tensión que “o se mejora o deberemos plantear alguna acción”. Así lo aseguró el presidente de la Confederació de Centres Autónoms de Catalunya, Carlos Camí, en el tercer congreso de escuelas concertadas de Lleida que se celebró en la Llotja.

“Siempre ha habido una infrafinanciación de la concertada, pero se ha agravado a raíz del pacto contra la segregación por el número de alumnos NESE que estamos escolarizando”, explicó Camí. “Estamos totalmente a favor, pero no tenemos los recursos que se pactaron cuando se firmó el acuerdo”, señaló. Sin embargo, reconoció que “hay buena predisposición por parte del Govern en este aspecto”. Sobre las recientes protestas de los docentes de la pública, Camí dijo que “muchas veces estas mejoras, que son lícitas, son de tipo laboral, cuando también deberían tratar mejoras pedagógicas o de funcionamiento”.

Por su parte, la secretaria general de la Fundació Cristiana Catalunya, Meritxell Ruiz, recordó que en los centros concertados de Lleida hay 9.500 alumnos, 2.000 trabajadores y un 33% de estudiantes NESE. “Ofrecemos el mismo servicio que la pública con muchos menos recursos”, destacó. Por ello, señaló que “no entendemos que a nivel catalán se nos quiera quitar grupos cuando tenemos muchos alumnos con la matrícula viva, si perdemos la capacidad para escolarizarlos, se irán a la pública y la saturarán”.

Los sindicatos educativos alertan de que sin una mejora salarial no podrán alcanzar un acuerdo con Educación para desconvocar las huelgas previstas en marzo. Ayer tuvieron una nueva reunión con el departamento, la tercera de la semana, en la que el Govern propuso que el próximo curso no haya ratios excesivas “en ningún nivel educativo”, de forma que ningún grupo de I-3 estaría por encima de los 20 alumnos y en la ESO no se superarían los 30. La propuesta incluye que un 25% de las aulas bajen a un máximo de 25 alumnos en 2027. Sin embargo, Educación no planteó ninguna nueva propuesta salarial, un “punto clave” de la negociación para los sindicatos, que no aceptan la última oferta de incrementar un 20% el complemento específico en cinco años, lo que supondría una subida de unos 140 euros mensuales.