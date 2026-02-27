Nadal asegura que la ampliación de las frecuencias de trenes Avant entre Lleida y Barcelona "no puede tardar mucho"

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El secretario de Territorio y Movilidad de la Generalitat, Manel Nadal, ha asegurado que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y Renfe mantienen "un compromiso" para recuperar las frecuencias Avant entre Lleida y Barcelona que se habilitaron de manera gratuita para reforzar el servicio durante la crisis de Rodalies. Así lo ha explicado después de la comisión de seguimiento del Plan de Rodalies de Lleida, donde ha dicho que "hay maquinistas formados y trenes certificados. Lo único que hace falta es que Renfe decida poner las líneas en funcionamiento. No puede tardar mucho". El encuentro se ha celebrado en el edificio de la Diputación de Lleida y ha reunido representantes del Govern, de consejos comarcales, sindicados y alcaldes y alcaldesas de la plana de Lleida.

El lunes día 26 de enero de este año, se implementaron dos trenes Adelante adicionales y gratuitos por sentido entre Lleida y Barcelona para facilitar la movilidad de los usuarios afectados por los cortes en las líneas de Regionals. Estas dos líneas son las que se quieren recuperar "pronto" y "de manera comercial, es decir, pagando", según Navidad. De esta manera, el secretario de Territorio y Movilidad se ha mostrado a favor "de tener una visión de territorio" y "atender una demanda histórica de Ponent como lo es mejorar la frecuencia de estos convoyes". "Queda claro que los ciudadanos de Lleida necesitan la alta velocidad como medio de transporte diario para ir a Barcelona. Ya no es un tren privilegiado de ricos sino un tren necesario para cada día", ha dicho.

Otra de las demandas del territorio es la línea de Cercanías entre Lleida y Monzón. En este sentido, Nadal se ha mostrado a favor de trabajar conjuntamente con la Diputación oscense y el Ministerio de Fomento para contribuir "a que esta línea sea una realidad" y ha planteado que sea parecido a la de Lleida-La Pobla. "Habría más frecuencias entre Lleida y Monzón, como en el caso de Lleida y Balaguer, y menos hasta Zaragoza", ha concluido. En relación a la línea de les Borges Blanques y Montblanc, el secretario ha reconocido que "es una línea que está poco trabajada" aunque también ha apuntado que "el ministerio lo está mejorando, sobre todo para el paso de mercancías". "En todo caso, no podemos olvidar a los pasajeros", ha destacado.

La comisión de seguimiento del Plan de Rodalies ha sido presidida por el presidente de la Diputación de Lleida, Joan Talarn, que ha hecho referencia "a la voluntad de todas las administraciones para encontrar soluciones" y ha anunciado que próximamente se convocará un nuevo encuentro dedicado "a la movilidad en general de la demarcación" no sólo en clave Rodalies, sino también teniendo en cuenta otros transportes como el autobús. A la reunión de este viernes también han asistido los vicepresidentes de la Diputación a Agustí Jiménez, Juan Antonio Serrano y Rosa Pujol; la delegada del Govern en Lleida, Núria Gil; y el subdelegado del gobierno español en Lleida, José Crespín.