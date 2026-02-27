Ponen lonas para el lavado de cara del histórico edificio modernista de La Meta de Lleida

El edificio modernista de La Meta de Lleida ha sido cubierto con lonas que replican los elementos arquitectónicos de la fachada, en una actuación que anticipa el lavado de cara de este emblemático inmueble industrial. Las protecciones instaladas por los operarios reproducen las formas de las ventanas y otros detalles decorativos de la antigua harinera, situada cerca de la nueva estación de buses.

La fachada que da a Pardinyes de este edificio histórico quedó al descubierto durante las obras de demolición de los inmuebles anexos en que se han derribado para construir la nueva estación de autobuses de la ciudad. Hasta entonces, esta pared lateral de La Meta había quedado oculta por los edificios adyacentes, y su exposición ha evidenciado el estado de deterioro que presenta actualmente la construcción, especialmente con respecto a los elementos ornamentales y estructurales de la cubierta.

Diseñado por el arquitecto Francesc de Paula Morera, el inmueble fue finalizado en 1915 y mantuvo la actividad harinera durante casi un siglo entero, hasta que cerró definitivamente las puertas el 2012. Se trata de un bloque de planta rectangular con semisótano y cuatro plantas de altura, destacando especialmente por su fachada de estructura mixta, combinando obra y elementos metálicos, con baldosa valenciana y teja árabe que le confieren un carácter distintivo dentro del patrimonio modernista leridano.

Reclamación municipal para financiar la restauración

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ya había reclamado a la Generalitat que destinara los 4,5 millones de euros ahorrados en la adjudicación de las obras de la nueva estación de autobuses para rehabilitar el edificio de La Meta.

Les obras de demolición de los edificios anexos a La Meta.Amado Forrolla

