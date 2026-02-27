Una herida grave en un choque múltiple en Corbins

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Una mujer resultó herida grave ayer por la mañana en un accidente múltiple en la C-12, a la altura de Corbins, y fue evacuada por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) al hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Se trata de un choque por alcance que se produjo en las retenciones causadas por un siniestro anterior, en el que se vieron implicados tres turismos y un todoterreno. En el accidente original que provocó las colas chocaron dos vehículos cerca de la Escola Alba y no hubo heridos. Los servicios de emergencia recibieron el aviso del primer choque entre dos vehículos a las 07.39 horas, en el punto kilométrico 148,4 de la vía. El aviso del segundo accidente –con los cuatro coches implicados y la herida grave– tuvo lugar las 07.47 horas, en el kilómetro 149,2.

Más tarde, en la carretera LL-11 a la altura de Els Alamús –en el kilómetro 1,8–, tuvo lugar una colisión entre un camión y un coche. Uno de los ocupantes de los vehículos implicados resultó herido leve y fue atendido y posteriormente evacuado por el SEM al hospital Arnau de Vilanova. Los servicios de emergencias recibieron el aviso sobre las 9.06 horas.