Detectan un caso de gripe porcina en Lleida en un hombre de 83 años ajeno al sector

El departamento de Salud informó ayer de la detección de un caso humano de gripe porcina A (H1N1) en Lleida que afecta a una persona que se encuentra bien y que no trabaja en una explotación de cerdos. Concretamente, se trata de un hombre de 83 años con enfermedades crónicas que el 30 de enero acudió al hospital Arnau de Vilanova por otros motivos no relacionados con síntomas de gripe. El virus H1N1 circula entre cerdos y, ocasionalmente, puede saltar a humanos, aunque debe haber un contacto con el animal o con espacios contaminados por este virus.

En unas pruebas del sistema centinela (que toma muestras aleatorias para calcular la incidencia de los virus respiratorios), se detectó la presencia de gripe porcina A, pese a que no tenía síntomas. El hombre aseguró que no tenía contactos con animales ni presentaba signos de la enfermedad. “Es un caso esporádico, porque hay muy pocos, e inhabitual, porque no ha tenido contacto con cerdos”, afirmó a SEGRE Jacobo Mendioroz, subdirector general de Vigilancia y Respuesta a Emergencias de Salud Pública. Indicó que el anterior caso detectado fue también en Ponent, en 2024 y de un trabajador de una explotación ganadera. De hecho, este es el cuarto afectado por esta patología notificado en España desde el año 2009. Mendioroz remarcó que es un caso esporádico porque han comprobado que no ha deteriorado la salud de la persona en cuestión ni la de su entorno, de manera que no supone un riesgo de salud pública. “Ni en la zona hemos visto virus circulantes, ni la persona ha tenido síntomas ni tampoco la gente de su entorno, que han sido todos asintomáticos”, explicó.

Por su parte, el secretario de Salud Pública de la Generalitat, Esteve Fernández, aseguró que la persona afectada está “perfectamente”. Fernández dejó claro que este caso no tiene nada que ver con la peste porcina africana, ya que se trata de otro virus. En estos momentos, expertos de la Agencia de Salud Pública de la Generalitat, estatales y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) hacen una evaluación conjunta de la situación para tratar de determinar el origen.

Se ha comunicado a la OMS y los expertos lo están evaluando

La Secretaría de Salud Pública recibió la notificación el 11 de febrero. Se trataba de la detección en un humano del virus de gripe porcina A. Entonces se activaron los circuitos de vigilancia epidemiológica, de microbiología y de comunicación institucional habituales en estos casos. El caso se comunicó, el 13 de febrero (viernes de hace dos semanas), al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que al mismo tiempo lo transmitió al centro de referencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Así se aseguró la notificación internacional y alineación con los circuitos de alerta global.

Riesgo muy bajo para la población y Sanidad pide no generar alarma

“La valoración del riesgo para la población se considera muy baja”, afirmó ayer la Generalitat. Los subtipos de virus de la gripe A porcina (H1N1, H1N2 y H3N2) circulan en poblaciones porcinas y, ocasionalmente, pueden infectar a los seres humanos. La mayoría de los casos humanos son por la exposición a cerdos infectados o ambientes contaminados. En España es el cuarto caso notificado hasta ahora desde 2009. El último se había detectado en 2024 también en Lleida, de un trabajador de una explotación porcina. Las infecciones humanas por estos virus suelen ser leves, con transmisión limitada y no sostenida entre personas, aunque algunos casos han desarrollado una enfermedad más grave.Por su parte, el director general de Salud Pública del ministerio de Sanidad, Pedro Gullón, pidió no generar alarma, ya que se trata de un caso aislado. “Son casos esporádicos que también ocurren en países del entorno y que normalmente tienen contacto estrecho con cerdos”, añadió. Se está haciendo una vigilancia para que no se registren casos secundarios y determinar el origen.