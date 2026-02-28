El pleno aprueba una moción de rechazo al nuevo centro comercial

Castro vuelve a la Paeria. Joan Ramon Castro tomó ayer posesión como concejal de Junts en sustitución de Rosa Jové. En el mandato anterior fue el responsable de Movilidad. En su discurso de aceptación del cargo, aseguró que trabajará “por Lleida, desde Lleida, pero nunca por Lérida”. - JORDI ECHEVARRIA

Un día después del acto de colocación de la primera piedra del centro comercial Shopping Promenade de Torre Salses, el pleno de la Paeria aprobó ayer una moción para rechazar el proyecto, en defensa del comercio local y priorizar el desarrollo del plan de la estación. Una declaración que salió adelante gracias al voto a favor de casi toda la oposición (PP, ERC, Junts y Comú), el voto en contra del PSC y la abstención de Vox.

La moción la presentó ERC y fue defendida por la edil Anna Costa, que aseguró que Shopping Promenade es “un modelo caduco que ubica un polo comercial fuera de la trama urbana y que implicará más desplazamientos en vehículo privado” (24.000 según los estudios). Destacó que apoyar este espacio “es una deslealtad al comercio local” y recordó que cuando gobernaron ellos en el pasado mandato promovieron ayudas para las tiendas de proximidad y acciones dinamizadoras, y que el exalcalde Miquel Pueyo y los tenientes de alcalde Jordina Freixanet y Toni Postius fueron a juicio “por no tramitar el proyecto”. “Queremos un centro comercial, pero no fuera de la trama urbana, al final se trata de decidir si queremos un centro de la ciudad con vida o vacío”, concluyó Costa.

La edil responsable del Comercio, Pilar Bosch, aseguró que “hemos impulsado ayudas, planes de profesionalización y reactivación de locales vacíos que dejan claro que estamos a favor del comercio local”. Recordó que Shopping Promenade prevé “una inversión de 145 millones de euros y 1.400 puestos de trabajo” y que “no podemos dejar pasar esta oportunidad”. El alcalde, Fèlix Larrosa, recordó que el gobierno Pueyo aprobó planes de reparcelación para la implantación del centro comercial y que tanto la Fiscalía como el Tribunal de Cuentas “acreditaron que hicieron su trabajo con Torre Salses”. Sobre el plan de la estación, aseguró que el proyecto de los republicanos “era inviable económicamente y tenía informes desfavorables” y que ahora ellos están “intentando salvarlo”.

El jefe de la oposición y del PP, Xavi Palau, atacó a ERC recordando que apoyaron la investidura de Salvador Illa (PSC) “sin pedir nada a cambio y ha sido él quien ha dado la licencia comercial a Torre Salses”. También les afeó que cuando gobernaron “no pensaron en nada” para defender el comercio local, “solo llenaron el Eix de carteles políticos”. La portavoz de Junts Violant Cervera, aseguró que su grupo “siempre ha apostado por el plan de la estación” y criticó “el entusiasmo” de Larrosa defendiendo Torre Salses.

La portavoz de Vox, Gloria Rico, se abstuvo alegando que “la inversión y el empleo que generará Torre Salses hace que no nos podamos negar”, pero que ellos eran “el único partido que defiende el comercio local”. Su homóloga del Comú, Laura Bergés, calificó de “modelo obsoleto” el centro comercial presentado ayer y dijo que “no tendrá un impacto positivo en los barrios colindantes”.

Miquel Borraz, de Projecte Lleida, pidió al pleno “un plan eficiente y realista para proteger el comercio de Torre Salses”.