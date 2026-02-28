Firmas para que alumnos del Països Catalans entren en el Torre Vicens

Familias de la escuela Països Catalans, en Balàfia, recogen firmas para protestar contra un cambio del sistema de adscripciones para la presincripción del próximo curso que, aseguran, hará que la mayoría de sus hijos que iniciarán la ESO no tengan plaza en el instituto Torre Vicens, situado al lado del colegio. En este sentido, han redactado un manifiesto en el que explican que su escuela tiene una doble asignación: a este instituto, que tiene 3 líneas y 90 plazas, y al Manuel de Montsuar, con 4 y 120, respectivamente. El otro colegio público del barrio, el Minerva, estaba adscrito solo al Montsuar, pero para el próximo curso las familias también podrán optar entre los dos. Añaden que las escuelas de varios pueblos, para los que hay servicio de transporte escolar y tienen el acceso garantizado, están también asignadas al Torre Vicens, por lo que el número de plazas disponibles es reducido y la demanda aumenta mucho al poder pedir este centro también los 50 alumnos que acaban Primaria en el Minerva. Además, destacan que “no se ha informado ni hablado con la comunidad educativa afectada”, ya que no han tenido constancia de este cambio hasta hace muy pocos días, cuando la preinscripción en la ESO empieza el día 6. Exigen que se revise la planificación y que se “garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a los centros de Secundaria”.

Ayer, en el pleno de la Paeria el grupo de Junts secundó la posición de las familias e instó al ayuntamiento a “velar activamente” para que todos los alumnos del Països Catalanas tengan plaza en el Torre Vicens.

Por su parte, el delegado de Educación, Ruben Mansilla, dijo que el pasado año se detectó que había un problema de “falta de equidad”, y que esta modificación (la doble adscripción del Minerva) se hizo de acuerdo con el ayuntamiento y la Oficina Municipal de Escolarización “para garantizar una mejor distribución de toda la tipología del alumnado de la zona, tanto el ordinario como NESE”, añadiendo que los dos institutos estaban informados.