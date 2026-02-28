Lleida conmemorará el 8M con 80 actividades organizadas por 60 entidades de la ciudad

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

La ciudad de Lleida celebrará el Día Internacional de las Mujeres con más actividades que nunca. Durante casi todo el mes de marzo, del 1 al 27, se han programado 80 propuestas impulsadas por 60 entidades y grupos de mujeres —una cifra que sigue creciendo—, además de las diferentes áreas del Ayuntamiento de Lleida.

Les iniciativas incluyen charlas, espectáculos, exposiciones, proyecciones audiovisuales, actividades gastronómicas y deportivas, así como actos de reivindicación en torno a los derechos de las mujeres, la igualdad de género y el liderazgo femenino. Como cada año, la Regidora de Polítiques Feministes ha editado un programa unitario, disponible en el Casal de la Mujer, en varios equipamientos municipales y a la web www.paeria.cat

La cuarta teniente de alcalde y Regidora de Polítiques Feministes, Carme Valls, ha valorado positivamente la implicación creciente de las entidades y de la ciudadanía en “la reivindicación de los derechos de las mujeres, que son derechos humanos,”, y ha recordado que “la lucha por la igualdad efectiva interpela a toda la sociedad, mujeres y hombres”. Valls también ha destacado la transversalidad del programa, impulsado desde diferentes Regidories.

Entre las primeras actividades destaca el espectáculo teatral Dones Lliures. Les presos políticos y la generación del TOP, que abrirá el programa el 1 de marzo en el Teatre de l'Escorxador. El 3 de marzo se celebrará la decimotercera edición del Encuentro Mujeres y Emprendeduría en el Cafè del Teatre.

El 5 de marzo se presentará el I Congreso Mujeres que mueven ciudades 2026 en el MORERA, Museu d'Art Modern i Contemporani, que tendrá lugar los días 23 y 24 de octubre y quiere convertirse en una plataforma para la implementación local de la agenda feminista global.

El 8 de marzo, jornada central de la conmemoración, la música y la reivindicación irán de la mano con la lectura del manifiesto y el espectáculo La ve izquierda de la copla, en el Café del Teatre, así como el concierto Grandiosas. Les mujeres suenan fuerte en el Auditorio Municipal Enric Granados.

El programa incluye también actividades infantiles en las ludotecas municipales y en la Biblioteca de Pardinyes, conferencias, talleres y proyecciones como Aún e tiempo de feminismo, así como la tradicional Carrera y caminata de la Mujer, con pruebas los días 14 y 15 de marzo.

La programación culminará con la entrega del XIX Premio Mila de Periodismo para la Igualdad de Género, el 17 de marzo al MORERA, en un acto que contará con el acompañamiento musical del arpista Berta Puigdemasa.