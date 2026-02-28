Estas son las 34 distinciones honoríficas otorgadas por la Paeria

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Todos los grupos de la Paeria de Lleida a excepción de Vox (2) y el Comú (1) apoyaron ayer la concesión de 34 distinciones honoríficas correspondientes al 2024 del ayuntamiento a personas y entidades.

Unos reconocimientos divididos en varias categorías y entre las que destaca la del Institut de Recerca Biomédica de Lleida o al doctor Pere Godoy en la categorái de mérito científico o investigador; Antoni Chico o Joan Antoni Boldú en la medalla a la payesía; el Banc de Sang i Teixits, la Fundació Banc dels Aliments, o l'Associació d'Alcohòlics Rehabilitats en el ámbito de la solidaridad; el Força Lleida, Àngela Mora o la Associació Esportiva La Cristaleria en el deportivo; la Fundació Verge Blanca o l'agrupament Escolta Garbí al mérito pedagógico; o la Fundació Sorigué, els Armats de la Sang, Dolors Pubill o Montse Parra por su labor cultural o artística.

Por otro lado, la última intervención del pleno corrió a cargo de Delfín Buil, un vecino que criticó “las formas en cómo la Paeria le ha comunicado al responsable del bar del local social de Llívia que debe dejar el espacio tras más de 30 años”. El gobierno dijo que era el procedimiento habitual para la gestión de espacios públicos, pero admitió que “el lenguaje administrativo a veces es duro”.