Avanzan los pleitos contra las MAT

La plataforma Lleida contra la MAT informó ayer en asamblea general ordinaria a sus socios que los cinco recursos contenciosos que han presentado para frenar proyectos de plantas fotovoltaicas y líneas de muy alta tensión en l'Horta y alrededores “siguen su curso, aún no tenemos ninguna fecha de juicio pero esperamos las primeras sentencias a finales de año”, según afirmó una abogada del despacho de Dorinda Aventín y Albert Panabera. Algunos expedientes se empezaron a tramitar en 2024, pero “los juzgados están colapsados y la nueva ley lo retrasa todo, y en algunos casos la parte demandada ha solicitado traducir todos los expedientes del catalán al castellano”, explicó.

La letrada explicó que han basado los recursos en “denunciar irregularidades y deficiencias técnicas en los procedimientos administrativos, así como afecciones ambientales muy relevantes acreditadas con informes de ingenieros de los que solicitaremos su declaración”. Asimismo, “cuestionamos la fragmentación de algunos proyectos en siete u ocho parques” para que evitar que lleguen a los 50 MW y eludir que los tramite el Estado, añadió. La plataforma también rechaza la declaraciones de utilidad pública, al entender que “no hay ninguna, los responsables son promotores de Madrid”. Por todo ello, solicitan “declarar la nulidad de los proyectos”, lo que frenaría los que aún no se han llevado a cabo y obligaría a desmantelar los ya construidos.

El portavoz de la entidad, Adrià Drago, denunció que Lleida es la demarcación catalana con más diferencia entre el bajo consumo eléctrico total y la elevada potencia renovable asignada en el planeamiento de la Generalitat (plater).