El Comité Técnico de Vivienda insta a la Generalitat y la Sareb a activar 6 solares para pisos asequibles en Lleida

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

El Comité Técnico de la Vivienda del Ayuntamiento de Lleida ha pedido a la Agencia Catalana de la Vivienda y a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) que impulsen la promoción de vivienda asequible en la ciudad con la inclusión de seis fincas propiedad de la Sareb en la reserva pública de solares que promueve la Generalitat.

Estos terrenos, repartidos en varios barrios de la ciudad, permitirían construir con inmediatez entre 458 y 508 viviendas, según los proyectos constructivos que finalmente se desarrollen.

La Agencia Catalana de la Vivienda había solicitado a la Concejalía que valorara la idoneidad de diez solares de la Sareb, atendiendo criterios como el emplazamiento, la calificación urbanística y los posibles gastos de urbanización pendientes, con el objetivo de inscribirlos en la reserva pública de solares y optar así a las ayudas para la construcción de vivienda asequible que ofrece el Gobierno.

La Concejalía se ha puesto a disposición de la Agencia para recibir la cesión de estos solares y gestionar, a través de la Empresa Municipal de Agenda Urbana (EMAU), los acuerdos con promotores para sacar adelante los proyectos con las ayudas previstas en el marco de la reserva pública, tal como ya se está haciendo con otras fincas municipales.

Desde el Ayuntamiento ya se había planteado a la Sareb la cesión de terrenos a la Generalitat o a la misma Concejalía como una vía para incrementar el parque de vivienda social en la ciudad y dar respuesta a la creciente demanda de vivienda asequible en Lleida.