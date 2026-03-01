El Mercat del Eix salva una campaña de rebajas con hasta el 20% menos de ventas

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Más de treinta comercios del Eix Comercial participaron desde el jueves hasta ayer en una nueva edición del Mercat de les Rebaixes para rematar una campaña que coincidieron en definir como “peor” que la del año pasado, con caídas de ventas de entre el 5% y el 20% a causa de las repetidas lluvias y el viento de las últimas semanas, así como del auge del comercio online. Los comerciantes montaron paradas delante de sus tiendas con los últimos artículos de la temporada de invierno, mientras que varios negocios de otros barrios y municipios leridanos las habilitaron en las plazas de la Catedral y de Sant Francesc.

“Empezamos las rebajas muy bien, pero han ido a menos”, explicó la presidenta de la federación de comerciantes del Eix, Montse Eritja. Valoró que “las alertas por el mal tiempo han influido a quedarse más en casa”, así como que las dificultades económicas de la población han podido explicar la bajada de facturación en las tiendas. No obstante, “en el caso de mi tienda, Gesa, he podido remontar la campaña este fin de semana con el Mercat”, aseguró. Además de las últimas prendas de invierno en las paradas exteriores, “muchas tiendas ya han colocado los productos de primavera en el interior”, añadió.