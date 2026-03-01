FormaOcupa cierra una edición récord con 8.000 visitantes y 900 entrevistas

Una de las sesiones de orientación que se llevó a cabo ayer en FormaOcupa. - SEBASTIÀ TAMARIT

El salón FormaOcupa cerró ayer la “mejor edición de su historia” con unos 8.000 visitantes de Lleida, Barcelona, Tarragona y Huesca en busca de oportunidades académicas o laborales. En los pabellones de Fira de Lleida estuvieron presentes unas 50 empresas con 120 ofertas de empleo, que llevaron a cabo casi 900 entrevistas y contactos durante los tres días del certamen. En total, participaron más de 80 entidades y se llevaron a cabo unas 150 actividades.

Una de las novedades fue la sesión matinal de entrevistas rápidas del viernes, el Speed Job Dating. Registró 284 contactos, que recibieron atención personalizada para conocer todas las ofertas laborales. Mientras, la jornada de ayer se especializó en la orientación académica y laboral, así como en autoocupación y emprendeduría, con un público principal de jóvenes, familias y adultos.

La coordinadora territorial de FP de la Generalitat, Olga Castillo, explicó que las charlas de orientación a cargo del departamento de Educación reunieron a 150 jóvenes de 11 comarcas, y dieron atención individual a 90 personas. Marina Guivernau, responsable del Institut Municipal d’Ocupació (IMO), destacó que el centro registró mucha demanda de información.

Por su parte, el instituto Ronda presentó en el salón su nuevo doble grado superior de FP en Integración Social y Promoción de Igualdad de Género, destinado a “profesionales comprometidos con la transformación social, la inclusión y la igualdad de oportunidades”, según señaló el centro.

En tres cursos académicos se obtienen ambas titulaciones oficiales de grado superior, “lo que amplía las salidas laborales y las competencias profesionales”, añadió.