“La más bonita de Europa”

Illa, Larrosa, Paneque y el resto de autoridades paseando bajo las cúpulas restauradas de los Docs en la zona de andenes de la estación. - JORDI ECHEVARRIA

Lleida inauguró ayer su nueva estación de autobuses, ubicada junto a la de trenes y que empezará a prestar servicio a partir de mañana con 3 operadoras que ofrecerán 86 destinaciones de ida y vuelta. El acto inaugural tuvo como protagonistas al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, y el alcalde Fèlix Larrosa, que destacaron que el equipamiento supondrá “un antes y un después para la movilidad de la ciudad y su entorno”. La estación tiene 12.500 metros cuadrados, consta de 28 andenes, recibirá 1,4 millones de viajeros al año y ha costado 40 millones de euros y 22 meses de obras. Su construcción se ha hecho aprovechando el edificio modernista de los Docs, que ha sido restaurado e integrado en la zona de andenes y taquillas. Un rasgo que tanto Paneque y el responsable de la dirección de obras, Sergio Infante, señalaron que hace de la estación de Lleida “la más bonita y con mayor valor patrimonial de Europa”.

En su intervención, Illa destacó que terminales como la de Lleida “son claves para tener un país cohesionado” y destacó tanto el tiempo que ha costado construirla como su integración en la trama urbana. “Es una obra que simboliza muy bien cómo hacemos las cosas en Catalunya”, dijo. En clave más política, remarcó que la infraestructura “ha sido posible gracias a los presupuestos”, que Catalunya los necesita “para seguir adelante” y ofreció “mano tendida y máxima disponibilidad” para aprobarlos.

Por su parte, Larrosa dijo que con la nueva estación “iniciamos el camino para tener un centro intermodal que vertebra el país con un equipamiento moderno y adaptado a las necesidades de la segunda capital de Catalunya”. Agradeció la labor del anterior gobierno municipal liderado por Miquel Pueyo (ERC), presente en el acto con el también exalcalde Antoni Siurana, y alabó el trabajo de conservación y restauración en los Docs. Añadió que la estación de buses y la de trenes “sumarán 4 millones de viajeros al año”.

Paneque dijo que la estación muestra “cómo se presenta Lleida al mundo, convirtiendo un espacio industrial en un equipamiento accesible y referente en intermodalidad”. También destacó que el equipamiento cuenta con 45 cámaras de vigilancia y las placas solares de su azotea generarán el 28% de la energía que necesita la estación.

A su vez, Infante dio los detalles técnicos del “gran reto” que supuso restaurar los Docs, que se ha convertido “en un atractivo y rasgo característico” de la terminal. Añadió que “no hay una estación así en todo el Estado a nivel de accesibilidad”.