De paseo por la estación. Muchos leridanos aprovecharon la mañana de ayer para visitar la nueva estación y pasear por sus andenes, revisar todos sus compartimentos y admirar las bóvedas restauradas de los Docs. - JORDI ECHEVARRIA

De paseo por la estación. Muchos leridanos aprovecharon la mañana de ayer para visitar la nueva estación y pasear por sus andenes, revisar todos sus compartimentos y admirar las bóvedas restauradas de los Docs. - JORDI ECHEVARRIA Expectación dentro y fuera. Desde primera hora de la mañana había una afluencia inusual de gente para ser un sábado en los alrededores de la estación, que esperaba poder entrar para ver sus instalaciones. - JORDI ECHEVARRIA Foto con el President. Varios trabajadores de la estación y visitantes se hicieron fotos con el President Illa. Fue una de las muchas autoridades que acudieron a la inauguración, entre ellos los exalcaldes Siurana y Pueyo. - JORDI ECHEVARRIA Inmortalizando el momento. Además de las cámaras de los medios de comunicación, muchos inmortalizaron móvil en mano su primera visita. - JORDI ECHEVARRIA Acto abarrotado. Los parlamentos durante la inauguración de la estación congregaron a una multitud de autoridades y curiosos. - JORDI ECHEVARRIA Carpa informativa. El ayuntamiento ha habilitado una carpa informativa fuera de la estación para informar de su horario, frecuencias y servicios. - JORDI ECHEVARRIA Los leridanos alaban el diseño de la terminal - JORDI ECHEVARRIA

Las obras de construcción de la nueva estación de buses han generado mucha expectación entre los leridanos estos últimos meses, y esto se hizo evidente en su inauguración. Decenas de personas aprovecharon la mañana del sábado para visitar la nueva terminal y pasear por sus andenes, contemplar las bóvedas y paredes restauradas de los Docs y probar algunas de sus prestaciones, como los bancos y los cargadores para móviles. Muchos también quisieron inmortalizar la inauguración tomando fotografías de su interior y de las autoridades que acudieron. Si bien su diseño y arquitectura recibió muchas alabanzas, había dudas y temores de cómo afectará a la movilidad de la zona, ya que Príncep de Viana es de las calles más congestionadas de la ciudad. A partir de mañana se verá el impacto de una estación cuya ubicación y diseño no ha dejado indiferente a nadie.