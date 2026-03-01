Mossos y Urbana decomisaron 396 armas blancas en 2025 en la vía pública

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana decomisaron el año pasado un total de 396 armas blancas (cuchillos, navajas, punzones y destornilladores, entre otros) en calles de la ciudad. Así lo explicó el jefe del área básica policial (ABP) del Segrià de los Mossos d’Esquadra, el inspector Xavier Ribelles, durante la Junta Local de Seguridad que se celebró el miércoles. En ella destacó que la actividad delictiva descendió un 5,5% en 2025 en Lleida.

Estos decomisos por posesión de armas blancas o útiles peligrosos forman parte de las 3.206 denuncias interpuestas por ambos cuerpos por infracciones en la ley de Seguridad Ciudadana. Estos datos se enmarcan en el funcionamiento del Plan DAGA, un dispositivo conjunto con un total de 353 servicios y que permitió la intervención de 396 armas. Además, aumentaron las identificaciones en la calle en un 49% (18.068 en total) y crecieron un 30,7% las identificaciones de vehículos (3.703). Ribelles explicó que esto “demuestra el aumento de la actividad policial, especialmente preventiva para evitar delitos”.