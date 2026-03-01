Pili, responsable de Enfants: «Ofrecemos descuentos entre el 50% y el 70%»

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

“Esta ha sido una temporada de rebajas un poco rara, no ha sido buena”, valoró la Pili, responsable de la tienda de ropa infantil y juvenil Enfants. Calculó que han perdido en torno al 10% de las ventas que tuvieron el año pasado y apuntó al auge del comercio online como una posible causa. “ha habido días que pensábamos que habría mucho trabajo y no fue así, y viceversa”, señaló. No obstante, aseguró que “tenemos mucha clientela fija que siempre espera el Mercado, en el que ofrecemos descuentos entre el 50% y el 70% en ropa de marca y de la última temporada de invierno.”

Montse , responsable de Montse Interiors : «No ha sido el mejor año a causa de las repetidas lluvias»

“El Mercado ha funcionado muy bien porque el clima nos ha acompañado y los descuentos han sido importantes”, afirmó Montse Corominas, propietaria de Montse Interiors. Sin embargo, lamentó que la campaña de rebajas “no ha sido la mejor a causa de las repetidas lluvias, en nuestro caso hemos tenido una bajada de entre el 5% y el 6%”. No obstante, “espero que podamos equiparar el resultado del año pasado con el Mercado y con la nueva promoción que empezamos ahora por vaciar existencias, con descuentos adicionales del 20% durante todo marzo, ya que tenemos que reformar los almacenes”.