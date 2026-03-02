ESQUÍ
Afluencia masiva de esquiadores a las pistas de esquí de Lleida
El buen tiempo animó el fin de semana para la práctica del esquí en las pistas de Lleida, tanto las gestionadas por Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) como Baqueira y Port del Comte como las de fondo. Después de semanas de intensas nevadas que han dejado en los complejos espesores que han llegado a superar los tres metros, el aumento de las temperaturas llenó de aficionados al deporte blanco las estaciones, como es el caso de Port Ainé, en la fotografía.