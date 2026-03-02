Afluencia masiva de esquiadores a las pistas de esquí de Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El buen tiempo animó el fin de semana para la práctica del esquí en las pistas de Lleida, tanto las gestionadas por Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) como Baqueira y Port del Comte como las de fondo. Después de semanas de intensas nevadas que han dejado en los complejos espesores que han llegado a superar los tres metros, el aumento de las temperaturas llenó de aficionados al deporte blanco las estaciones, como es el caso de Port Ainé, en la fotografía.