Amenaza de muerte con un cuchillo a su pareja y a 3 hijas de esta en Lleida: clavó el arma en la puerta de la habitación donde se refugiaron

Los hechos se registraron en un domicilio de la Rambla d’Aragó de Lleida. - JORDI ECHEVARRÍA

La Guardia Urbana de Lleida detuvo en la madrugada de ayer a un hombre acusado de amenazar de muerte con un cuchillo a su pareja y a las tres hijas menores de esta. Fue arrestado por agentes de la Policía Local como presunto autor de los delitos de violencia de género y en el ámbito del hogar y amenazas con instrumento peligroso, según fuentes próximas al caso.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la madrugada en un domicilio de la Rambla d’Aragó. La Guardia Urbana fue alertada por una pareja, que comprobó que se trataba de un caso de violencia doméstica y dio aviso a la policía.

Los agentes se entrevistaron con los implicados para cerciorarse de lo sucedido. Al parecer, un hombre cogió un cuchillo y amenazó a su pareja y a sus tres hijas. Las mujeres implicadas explicaron que se habían refugiado en una habitación y que el hombre clavó el arma varias veces en la puerta para intentar entrar.

Ante los indicios, los agentes de la Policía Urbana procedieron a la detención del hombre. Por su parte, las niñas, de entre 15 y 8 años, fueron atendidas por sanitarios ante la situación de nerviosismo.

Los Mossos atendieron el año pasado a un total de 1.483 mujeres por violencia machista en Ponent y Alt Pirineu i Aran. Esta cifra aumentó un 1,7% respecto a 2024. Así, el año anterior hubo 1.386 denuncias, un 3,5% más, y se llevaron a cabo 590 arrestos, una cifra que se mantuvo estable.

Por tipo de violencia, los datos indican un ligero descenso respecto a las denuncias por malos tratos en el ámbito de la pareja, con 1.143 casos conocidos por los Mossos en 2025 en Lleida.

Entretanto, sí hubo un aumento en cuanto a la violencia machista en el ámbito familiar, con 243 denuncias el año pasado en las regiones policiales de Ponent y del Pirineo, lo que supone un 20% más respecto a 2024.

Diez encarcelados en Ponent por casos de violencia de género

Del total de presos encarcelados en el Centre Penitenciari Ponent, 10 corresponden a casos de violencia de género, es decir a hombre investigados o condenados por matar a sus parejas o mujeres con las que habían tenido una relación sentimental.Mario Casteràs Aznar, de 65 años, fue el último en declarar que había matado a una mujer, su compañera de piso. Sin embargo, víctima y autor confeso no tenían ningún tipo de relación sentimental, por lo que no se trata de un caso de violencia doméstica o de pareja. Al parecer, se discutieron por un tema banal de convivencia. El hombre cogió un arma blanca y le asestó múltiples cuchilladas.A finales de año una joven de 19 años fue detenida por intentar matar a su pareja con un cuchillo. Se le acusó de violencia doméstica.