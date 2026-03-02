La puesta en marcha del centro de atención para temporeros de Lleida, prevista para el 1 de junio

El Centro de Acogida de Temporeros (CAT) para alojar a 32 personas que vengan a Lleida a trabajar en la recogida de fruta debería estar listo el próximo 1 de junio, para el inicio de la campaña agraria, según ha indicado el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, después de visitar las obras de construcción del equipamiento, que van con algo de retraso a causa de las inclemencias meteorológicas. Está ubicado en el polígono de la Creu del Batlle, cerca de las partidas de la Caparrella, Rufea, Butsènit y Vallcalent, en l’Horta, tiene un coste de 538.968,40 euros, y es el primero de los tres previstos por la Paeria. Larrosa no ha desvelado aún cuáles serán sus ubicaciones, solo indicó que el próximo año habilitarán el segundo. Ha detallado que este primer CAT constará de dos módulos con cuatro habitaciones dobles en cada uno y ha destacado su ubicación, puesto que se puede llegar andando, en bicicleta o en autobús urbano.

El alcalde ha destacado que este equipamiento se sumará al dispositivo de alojamiento para temporeros en la Fira de Lleida, con 100 plazas, y los pisos de la Empresa Municipal de Agenda Urbana, con 99 plazas más. Además, en la Fira se estrenará este año una oficina única de mediación para derivar a personas que vengan para la campaña de la fruta pero que tengan otros perfiles a otro tipo de empleos con sectores con alta demanda, como la construcción, la logística o la hostelería.

Larrosa ha subrayado que con el CAT esperan “dignificar” la acogida de temporeros y espera que sirva de ejemplo para que poblaciones del entorno de la capital habiliten este tipo de alojamientos, por “responsabilidad”. Asimismo, ha apuntado que la idea es aprovechar “al máximo” este equipamiento, de manera que no descartan que fuera de la campaña agraria pueda ser utilizado también en situaciones de emergencia o en función de las necesidades de la ciudad.