Rescatado tras quedar atrapado en la orilla del pantano de Rialb

Los Mossos denunciaron a una persona por conducir de forma negligente después de que su coche quedara inmovilizado en una carretera inundada por más de un metro de agua en las inmediaciones del pantano de Rialb y precisara organizar una operación de rescate. Cabe recordar que las últimas lluvias han dejado el embalse al 90% de su capacidad con más de 360 hectómetros cúbicos, lo que ha obligado a abrir compuertas para tener margen de reserva por el deshielo.