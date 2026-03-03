Interior pone a una comisaria al mando de la Policía Nacional de Lleida por primera vez

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

María Pilar Callejero Cornao es desde ayer la primera mujer designada para dirigir el Cuerpo Nacional de Policía en Lleida: el ministerio del Interior la ha nombrado comisaria provincial, lo que conlleva el cese de Antonio Royo, el comisario condenado en 2003 por acosar a una subordinada cuando dirigía una unidad de los antidisturbios en Gipuzkoa. El relevo se hará efectivo el próximo 12 de marzo como muy tarde.

Callejero, comisaria desde 2018 y que previamente había dirigido la Comisaría de Arrabal en Zaragoza y la Brigada de Extranjería y Documentación de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, ha sido finalmente la elegida por la dirección general de la Policía para dirigir el cuerpo en Lleida, una demarcación que presenta tres particularidades directamente vinculadas con su especialidad: una elevada presencia de ciudadanos (y de trabajadores de temporada) de origen extranjero, un alto volumen de peticiones de asilo y la ubicación en su territorio de la que en unas semanas será el último paso fronterizo terrestre del Estado español en la península, el de La Farga de Moles hacia Andorra. Fuentes policiales llaman la atención sobre la entidad de algunas operaciones contra redes de trata y de migración ilegal que ha dirigido Callejero en los últimos años.

La fase previa del proceso de selección de Callejero se cerró el pasado 14 de febrero, aunque la resolución definitiva se retrasó por la dimisión del DAO (Director Adjunto Operativo) José Ángel González al trascender que un juzgado de Madrid lo investiga como presunto autor de una violación a una subordinada.

En cualquier caso, sí se ha resuelto antes de que el TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Catalunya) se haya pronunciado sobre el recurso presentado por la dirección general de la Policía contra el auto de la Sala de lo Contencioso que dejó en suspenso la orden de cese de Royo, que ocupaba el puesto en régimen de “adscripción provisional”, por falta de argumentación. “El malestar que se ha producido en diferentes ámbitos institucionales y de la sociedad civil” al dar a conocer SEGRE su condena, señalaba la resolución del DAO, “repercute en el interés del servicio, pudiendo desembocar en un desapego institucional y social que podría traer consigo un grave deterioro de la imagen de la Policía Nacional y una afectación al desempeño diario de la actividad”.

La comisaria Callejero ya relevó al frente de Extranjería en Zaragoza a Royo cuando Interior destinó a este a una plaza en la embajada de Argelia.

Una experta en Extranjería para la única frontera peninsular

María Pilar Callejero Cornao ha dirigido durante los últimos siete años la Brigada de Extranjería de la Jefatura Superior de Policía de Aragón. Ahora, en su primer destino como comisaria provincial, aunque alcanzó ese grado en 2018, tendrá entre otros cometidos el de coordinar la vigilancia del tránsito de personas por la aduana de La Farga de Moles, que desde mediados de este mes, con la apertura de la verja entre La Línea y Gibraltar, pasará a ser la única frontera terrestre del Estado en la península.