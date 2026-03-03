La accesibilidad y la intermodalidad, sus puntos fuertes. “El cambio es espectacular, sobre todo a nivel de accesibilidad para personas con movilidad reducida, con ceguera o problemas auditivos”, señaló la directora general de Cimalsa. En la imagen aparece el primer autobús que salió de la terminal a las 6.00 horas con destino final a Barcelona, cuando casi no había tráfico. - JORDI ECHEVARRIA

La accesibilidad y la intermodalidad, sus puntos fuertes. “El cambio es espectacular, sobre todo a nivel de accesibilidad para personas con movilidad reducida, con ceguera o problemas auditivos”, señaló la directora general de Cimalsa. En la imagen aparece el primer autobús que salió de la terminal a las 6.00 horas con destino final a Barcelona, cuando casi no había tráfico. - JORDI ECHEVARRIA La accesibilidad y la intermodalidad, sus puntos fuertes. “El cambio es espectacular, sobre todo a nivel de accesibilidad para personas con movilidad reducida, con ceguera o problemas auditivos”, señaló la directora general de Cimalsa. En la imagen aparece el primer autobús que salió de la terminal a las 6.00 horas con destino final a Barcelona, cuando casi no había tráfico. - JORDI ECHEVARRIA La accesibilidad y la intermodalidad, sus puntos fuertes. “El cambio es espectacular, sobre todo a nivel de accesibilidad para personas con movilidad reducida, con ceguera o problemas auditivos”, señaló la directora general de Cimalsa. En la imagen aparece el primer autobús que salió de la terminal a las 6.00 horas con destino final a Barcelona, cuando casi no había tráfico. - JORDI ECHEVARRIA La accesibilidad y la intermodalidad, sus puntos fuertes. “El cambio es espectacular, sobre todo a nivel de accesibilidad para personas con movilidad reducida, con ceguera o problemas auditivos”, señaló la directora general de Cimalsa. En la imagen aparece el primer autobús que salió de la terminal a las 6.00 horas con destino final a Barcelona, cuando casi no había tráfico. - JORDI ECHEVARRIA La accesibilidad y la intermodalidad, sus puntos fuertes. “El cambio es espectacular, sobre todo a nivel de accesibilidad para personas con movilidad reducida, con ceguera o problemas auditivos”, señaló la directora general de Cimalsa. En la imagen aparece el primer autobús que salió de la terminal a las 6.00 horas con destino final a Barcelona, cuando casi no había tráfico. - JORDI ECHEVARRIA La accesibilidad y la intermodalidad, sus puntos fuertes. “El cambio es espectacular, sobre todo a nivel de accesibilidad para personas con movilidad reducida, con ceguera o problemas auditivos”, señaló la directora general de Cimalsa. En la imagen aparece el primer autobús que salió de la terminal a las 6.00 horas con destino final a Barcelona, cuando casi no había tráfico. - JORDI ECHEVARRIA

La nueva estación de autobuses de Lleida entró ayer en funcionamiento con 3 operadoras y 70 destinaciones. Los primeros viajeros destacaron “la mejora brutal” respecto al viejo apeadero de la calle Saracíbar a nivel arquitectónico y de servicios. Sin embargo, el reto será evitar que el acceso de los buses congestione aún más la calle Príncep de Viana.

A las cinco y media de la mañana, Susana y seis personas más esperaban a que se abrieran las puertas de la nueva estación de buses de Lleida. Ella fue la primera usuaria en poner un pie en la terminal el día de su puesta en funcionamiento y cogía un bus de Alsa para ir al aeropuerto de El Prat. Alsa, Solé i Seró y Autocars del Pla son las tres compañías que empezaron ayer a prestar servicio desde Príncep de Viana ofreciendo unas 70 destinaciones. Tanto Susana como el resto de los primeros viajeros levantaron la mirada nada más entrar para contemplar las paredes, los pilares y las bóvedas restauradas de los Docs, la zona de taquillas y los paneles que informaban tanto de la salida de buses como de trenes. “La verdad es que es un cambio brutal, no hay color con respecto a la vieja estación”, comentaban los viajeros mientras esperaban que abriera la zona de andenes. “La mejora es espectacular, me gusta mucho cómo ha quedado a nivel arquitectónico, ahora debemos conservarla entre todos”, añadió Susana.

“Tanto los accesos como el conjunto de la estación ha quedado genial, ha mejorado todo lo que tenía la vieja”, reconoció una conductora de Alsa que se preparaba para ir a Les Borges. Pocos minutos después de las seis de la mañana salieron los tres primeros buses con dirección a Barcelona y media hora después llegaba otro procedente de Gijón. Todavía era negra noche y apenas circulaban vehículos por Príncep de Viana. El verdadero reto para la movilidad de la zona, la principal preocupación de los vecinos con la nueva estación, será más tarde, especialmente en las horas punta y el mediodía. “Se ha habilitado un semáforo que regula la entrada y salida de vehículos y que está coordinado con los de la calle”, explicó Carmen Ruiz, la directora general de Cimalsa, la empresa pública que gestiona la nueva estación. “Se ha testeado y funciona bien, pero siempre se pueden hacer ajustes en la regulación del tiempo y por eso hacemos esta puesta en marcha progresiva con 3 operadoras para corregir fallos”, añadió Ruiz, que también destacó “la mejora cualitativa en confort térmico, sonoridad, prestaciones y accesibilidad para los viajeros”.