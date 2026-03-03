¿A qué estación de autobuses de Lleida me tengo que dirigir?

Los carteles que se encuentran en el apeadero de la calle Saracíbar

La nueva estación de buses de Lleida, en Príncep de Viana y el viejo apeadero de la calle Saracíbar funcionarán de forma simultánea durante unas semanas, tal como explica hoy SEGRE . Desde este lunes tres operadoras (Alsa-Alsina Graells, Solé y Seró y Autocars del Pla) prestan servicio a la nueva, ofreciendo 70 destinaciones, y el resto sigue a la antigua.

A pesar de eso, hay cierta confusión entre los usuarios, muchos de los cuales no saben si tienen que ir a la vieja o a la nueva. Hemos tratado de crear una tabla informativa.

Horarios y accesos

La estación abrirá de 5.30 a 22.45 horas los días laborales y de 5.30 a 22.00 los sábados y festivos. Se podrá acceder por la plaza Ramon Berenguer IV y la calle Comtes d'Urgell.

Los servicios que ofrece

Desde ayer prestan servicio en la nueva estación las compañías Alsina Graells-Alsa, Solé i Seró y Autocars del Pla. Cubren las rutas a Almatret-Maials, Agramunt; Cervera, Barbens Bellaterra, Barcelona, Bovera, Balaguer-Cervera, Balaguer-La Pobla de Segur-Esterri, Ivars d'Urgell, La Seu d’Urgell, La Guàrdia, Menàrguens, Flix-Mora-Tortosa, La Seu d’Urgell-Puigcerdà, Miralcamp, Montagut, Ponts-Solsona, Les Borges Blanques, Juncosa, Tortosa, Gijón, Santander y Zamora.

Dos estaciones activas

El hecho de que funcionen simultáneamente la nueva estación de buses de Príncep de Viana y la vieja de la calle Saracíbar puede generar confusión entre los usuarios. La Paeria ha habilitado una carpa en el exterior de la nueva para informar de las destinaciones. La previsión es que el apeadero de Saracíbar cierre en abril.