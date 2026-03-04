Desmantelan una plantación de marihuana en un piso de la Mariola

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra desmantelaron ayer al mediodía una plantación de marihuana que hallaron en el interior de un piso de los Blocs Joan Carles, en la Mariola. Los investigadores detuvieron al presunto responsable y decomisaron 226 plantas a punto de ser recolectadas y un kilo de cogollos. Además, desplegaron un amplio dispositivo policial para evitar que se produjeran incidentes.

La operación de ayer estuvo dirigida por la Unitat de Investigación (UI) de los Mossos d’Esquadra en el Segrià. Los investigadores sospechaban que se podía estar cultivando marihuana en un piso situado en los Blocs Joan Carles, en la avenida Pius XII. Durante los últimos meses hicieron varias vigilancias y el lunes arrestaron al supuesto responsable, un vecino de unos 50 años. Ayer al mediodía, con la correspondiente autorización judicial, practicaron un registro en la vivienda, situada en una cuarta planta. El piso contaba con varias habitaciones habilitadas para el cultivo de marihuana. Hallaron 226 plantas que estaban a punto de ser recolectadas y un kilo de cogollos. De hecho, esto provocó que la operación se precipitara, según informaron fuentes solventes. Además, comprobaron que esta vivienda y otras tres del bloque tenían la luz pinchada. Los investigadores decomisaron la droga así como los aparatos para hacer funcionar la plantación como focos y ventiladores. El dispositivo policial tuvo lugar entre las 13.00 y las 15.00 horas y, además de los agentes de la UI, también participaron antidisturbios con varias furgonetas y todoterrenos de los antidisturbios (ARRO) y patrullas de Seguridad Ciudadana. El operativo causó expectación entre los vecinos.

El presunto responsable de la plantación de marihuana fue arrestado por los delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico. Está previsto que pase a hoy disposición ante el juzgado de guardia de Lleida.