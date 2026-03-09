Así era el pabellón Antorxa del barrio de Cappont: más de un siglo de historia y actividades en Lleida

La asociación de vecinos del barrio de Cappont pide recuperar el pabellón Antorxa, situado en los Camps Elisis de Lleida. El espacio se construyó en 1902 y se incluye entre los elementos históricos y artísticos de la ciudad.

La entidad quiere que se rehabilite y se recupere el uso original para el cual fue construido: un teatro popular. Una reclamación que la entidad hace años que formula, pero que ahora ve más cerca que nunca después de la reforma del Palau de Vidre y la próxima rehabilitación del Xalet de los Camps Elisis.

El actual pabellón Antorxa se construyó como teatro en 1902 después de casi veinte años solicitado por la ciudadanía. La obra del arquitecto Celestí Capmany recibió numerosas funciones hasta el estallido de la Guerra Civil. El objetivo del espacio era la sustitución del teatro circular que había en el mismo lugar.

El interior del teatro, que acogía todo tipo de actividades. - AMADO FUROR

Años después, al reformarse, recibió el nombre de Pavelló Nou o Antorxa, y se convirtió en un centro de actividad lúdica y deportiva. Dispone de un polideportivo con parquet para llevar a cabo deportes como voleibol y baloncesto; una gradería de 180 asientos y cuatro vestuarios. El pabellón se utilizó para conciertos, ferias y otros acontecimientos.

En este contexto más deportivo, el pabellón acogió el nombre del club que nació en 1948: la agrupación deportiva el Antorxa. La entidad fue una de las que introdujo el baloncesto en la ciudad y más adelante, cerca de los años 70, se fusionó con el Sícoris Club. Formaron un equipo que disputaba los partidos al Antorxa y que jugó a segunda división estatal.

En 1998 se detectaron partes del edificio en mal estado en aspectos como la iluminación, ventilación y conservación. El año 2018 la asociación de vecinos de Cappont pidió al ayuntamiento una reforma integral del espacio por el mal estado y para poder darle nuevos usos. En el 2019, en una revisión rutinaria para reparar unas filtraciones constataron que la parte superior de una de las paredes se encontraba deteriorada y con una grieta por culpa de la humedad.

Los colectivos que todavía iban a practicar se derivaron a otros espacios deportivos. También acudían los de la escuela Camps Elisis, Aspros y actividades del Casal de la Mujer.

Además, el Antorxa tiene otros espacios adyacentes de carácter deportivo, como la sala rocódromo, que la gestiona el Centre Excursionista de Lleida, y también había la antigua piscina cubierta de los Camps Elisis, una de las primeras cubiertas de la ciudad.