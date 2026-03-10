Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La lucha contra la multirreincidencia se ha convertido en un elemento central del debate policial, jurídico y también político. Hace menos de un mes, el Congreso de los Diputados aprobó una reforma penal impulsada por Juntos para aumentar el castigo a la multirreincidencia. ¿Qué supone esta reforma penal?

De entrada, un castigo más significativo para delincuentes reincidentes en algunos supuestos. Por ejemplo, el delito de hurto (robo al descuido, que es el mayoritario de los delitos contra el patrimonio) comportará penas de uno a tres años de prisión si se presentan circunstancias como haber sido condenado ejecutoriamente por tres delitos más de poca gravedad.

También impondrá una multa de uno a tres meses si la cuantía de lo que se ha sustraído no excede de 400 euros. Habrá una circunstancia agravante para elevar la pena: sustraer un móvil u otro aparato informático con datos personales. También refuerza la participación de las entidades locales para ejercer la acción penal en estos casos. Falta para ver si tendrá el efecto deseado.