Incendios y temporales disparan las llamadas a emergencias desde Lleida

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El teléfono de emergencias 112 recibió el año pasado 119.383 llamadas, una media de 327 diarias, procedentes de las comarcas de Lleida, por las 110.020 del año anterior, lo que supone un aumento del 8,51%. Estas cifras las dieron a conocer ayer la delegada del Govern en Lleida, Núria Gil, y el subdirector del CAT112, Andreu Alfonso, que presentaron los datos de la Vegueria de Lleida (Les Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segarra, Segrià y Urgell). Las del Alt Pirineu i Aran se darán a conocer mañana en Tremp. Lleida es la demarcación que registró un mayor aumento, seguida por la de Barcelona con un 8,38%. En Catalunya, el incremento fue del 7,82%.

En Ponent, se efectuaron 98.730 llamadas al 112, un 8,42% más que el año anterior y la cifra más alta del último lustro, en un crecimiento sostenido. En el Pirineo fueron 20.653. En este sentido, cabe destacar el aumento de los avisos para alertar de incendios en Ponent, que se situó en un 37,42%, con un total de 7.668. El episodio más relevante del año en cuanto a volumen de llamadas fue el incendio de Torrefeta y Florejacs que se declaró el 1 de julio, que generó 646 llamadas al 112, incluso más que durante la verbena de Sant Joan. Cabe recordar que el humo y las cenizas del incendio llegaron hasta Aragón. Ese día hubo 1.011 llamadas, siendo más del 60% por el fuego. También se dispararon las llamadas el 22 de junio, en un episodio con varios incendios y un temporal de lluvia. En este sentido, el subdirector del CAT 112, Andreu Alfonso, constató que “el cambio climático se traduce en más incidencias meteorológicas a las que los servicios de emergencias tendrán que adaptarse”. Explicó que en 2025 en Catalunya hubo 65 episodios relevantes, 38 de ellos por meteorología. Asimismo, destacó que el apagón del 28 de abril generó casi 6.000 llamadas en Catalunya. Por su parte, Núria Gil afirmó que “el servicio del CAT112 es cada vez más conocido y utilizado”. El 97% de las llamadas fueron atendidas antes de 10 segundos.

La Segarra, el mayor aumento

La ciudad de Lleida generó 45.225 llamadas, casi la mitad de las que hubo en Ponent. La Segarra fue la comarca que registró un mayor aumento, concretamente del 23,99%. De un total de 5.825, 797 fueron por fuegos, en un aumento del 252%.