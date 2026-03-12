Inversión de 260.000 euros para mejorar la perrera

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ayuntamiento ha destinado 260.000 euros para la mejora del Refugi dels Peluts, instalando 16 nuevos patios y una zona de baño para perros, adecuando su paseo exterior y plantando 14 árboles para dar sombra a los animales. También se han instalado nebulizadores en los boxes en los patios para refrescar a los animales en épocas de calor y han comprado una furgoneta con capacidad para llevar dos jaulas para perros y transportines para gatos. Unas mejoras que ayer comprobó la teniente de alcalde de Gestión de la Ciudad, Begoña Iglesias, que avanzó que durante este año incorporaránotras medidas en la perrera. Por otro lado, el consistorio informó que desde 2025 se han esterilizado 136 gatos de 11 colonias callejeras. Unas intervenciones que el ayuntamiento ha hecho en colaboración con las entidades animalistas de la ciudad.