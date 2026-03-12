Salud y la Paeria de Lleida estudian ampliar las instalaciones del CAP de Balàfia

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Paeria está trabajando en la cesión de terrenos para poder ampliar el CAP de Balàfia, el primer centro de atención primaria de la ciudad. El objetivo de la mejora sería que la atención a los pacientes y la eficacia del centro sean más óptimas.

El Departament de Salut y la Paeria de Lleida han anunciado que estudian la manera de ampliar las instalaciones durante el estreno de la renovación del CUAP de Prat de la Riba.

El CUAP de Prat de la Riba de Lleida ha inaugurado nuevas instalaciones: dos plantas de urgencias, una para radiología y otra para pediatría, ASSIR y Unitat de Ferides Complexes, conjuntamente con la ampliación de salas de espera, algunas consultas y áreas de admisión; también hay otro ascensor, mejoras en la estructura y se ha recuperado el acceso principal, a la esquina con Prat de la Riba.