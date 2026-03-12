La oferta de alquiler permanente se desploma un 20% en Lleida, según Idealista

Publicado por ep Creado: Actualizado:

Todos los mercados que se han declarado tensionados y están aplicando controles de precios han visto cómo la oferta de viviendas disponibles para alquiler permanente cae a doble dígito, según un informe de idealista publicado este jueves con datos interanuales correspondientes al cuarto trimestre de 2025. La mayor caída se ha producido en Pamplona (-26%), seguida por A Coruña (-21%), Lleida (-20%), Barcelona (-15%), San Sebastián (-15%), Tarragona (-14%), Bilbao (-10%) y Girona (-6%). La única excepción dentro de estos mercados la constituye Vitoria, donde se han incrementado un 8%.

En el resto de España, el mayor retroceso se ha producido en Melilla (-31%), y con descensos superiores al 20% se sitúan también Teruel (-25%), Huelva (-22%) y Oviedo (-21%).

Por el contrario, el portal inmobiliario señala que en 28 capitales subió la oferta disponible en el último año. Entre los grandes mercados, los mayores repuntes se han producido en Sevilla (+13%), Valencia (+6%), Madrid (+5%), Palma (+3%) y Málaga (+1%). En todo caso, el mayor incremento en toda España lo ha registrado Cáceres, con un alza del 58%, y Ávila, donde el crecimiento ha sido del 52%.

Los alquileres de temporada ganan peso

Según idealista, en el conjunto del territorio nacional, los alquileres de temporada siguen aumentando su relevancia en el mercado inmobiliario en detrimento de los arrendamientos permanentes. Al cierre del cuarto trimestre de 2025, el peso de este tipo de alquileres (distintos a los turísticos) llegó a alcanzar hasta el 29% del mercado, con un incremento interanual de la oferta del 36%, mientras que la oferta de alquileres permanentes se incrementó un 1% en el mismo periodo.

Entre los grandes mercados, el mayor incremento de la oferta de temporada se ha dado en San Sebastián, que cuenta con un 85% más alquileres de temporada que hace un año, seguido de Sevilla (+69%), Valencia (+51%), Madrid (+51%), Alicante (+46%), Palma (+27%), Málaga (+23%), Bilbao (+19%) y Barcelona (+15%). Idealista apunta que los mayores incrementos de oferta de este tipo se localizan en pequeños mercados donde este fenómeno era hasta ahora "prácticamente inexistente y en los que la aparición de un puñado de anuncios ha provocado subidas muy pronunciadas".

Son los casos de Huesca (+350%), Ourense (+227%), Lugo (+214%), Teruel (+200%) y Castellón de la Plana (+147%). Por el contrario, en cuatro capitales el volumen de alquileres de temporada se ha reducido: Melilla (-33%), Zamora (-22%), Burgos y Soria (-4% en las dos ciudades).

En Barcelona, el 64% de las viviendas que se ofrecen lo hacen en alquiler de temporada, mientras que en Girona lo hacen el 49% del total. Les siguen San Sebastián (46%), Cádiz (44%), Tarragona (41%) y Santander (36%). Por debajo de esta cifra se encuentran los mercados de Bilbao (34%), Granada (34%), Valencia (32%), Málaga (29%), y Pamplona, Oviedo y Madrid (28% en los tres casos). Por el contrario, en las zonas menos tensionadas esta modalidad temporal es "prácticamente inexistente". Así sucede en Melilla y Zamora (4%), Palencia (5%), Guadalajara (5%) y Valladolid (6%).

Para Francisco Iñareta, portavoz de idealista, 2025 terminó con una ligera estabilización de la oferta de alquileres permanentes. "Es muy posible que muchas de las viviendas que se alquilaron en 2021 estén saliendo de nuevo al mercado, por lo que la oferta se recupera en los mercados que no han sido intervenidos, mientras que, a pesar de este extra de stock, los mercados con topes de precio siguen destruyendo oferta", ha afirmado.