Un total de 48 médicos de Lleida se acogen a jubilarse más tarde al faltar personal

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Un total de 48 facultativos, 40 en el llano y 8 en el Pirineo, se han acogido a la “jubilación activa” que el Gobierno central aprobó en 2022 para paliar la falta de médicos. Pueden trabajar hasta los 70 años mientras cobran parte de su pensión. No obstante, otros médicos rechazan esta fórmula y siguen trabajando a jornada completa sin jubilarse.

Un total de 48 médicos de familia y pediatras de los CAP leridanos mayores de 65 años, 40 en las comarcas del llano y 8 en el Pirineo, se han acogido a la “jubilación activa” que permite compatibilizar el cobro de una parte de la pensión con el ejercicio profesional, según indica el departamento de Salud. La medida, que posibilita que estos facultativos de la Atención Primaria ejerzan hasta los 70 años, fue aprobada por el Gobierno central en diciembre de 2022 para paliar el déficit de profesionales en la sanidad pública. Asimismo, Salud señala que 9 profesionales (7 en el llano y 2 en el Pirineo) tienen la opción de solicitar la prolongación este año.

No obstante, otros médicos siguen trabajando más allá de los 65 años sin acogerse a esta fórmula. Es el caso, por ejemplo, del médico de familia Eduard Peñascal, que continúa pasando consulta en el CAP de La Bordeta a sus 67 años. “Rechacé la jubilación activa porque no me permitía seguir dando clases en la universidad”, explica.

La medida, concebida como temporal y excepcional, se ha ido prorrogando año a año. Si no hay más cambios, a partir del 1 de enero de 2027 no se podrán presentar nuevas solicitudes. Sin embargo, “hay un déficit bestial de médicos, se espera un número importante de jubilaciones y no hay un recambio al mismo ritmo”, indicó Eugeni Paredes, vocal en Lleida de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC). Valoró que “los médicos sénior muchas veces están en un buen estado de salud física y mental, pasan las mismas acreditaciones de calidad y formativas que son obligatorias para todos, y pueden aportar experiencia y un gran valor añadido”. Asimismo, rechazó la importación de médicos de otros países que no tienen el título de la especialidad y reclamó aumentar el número de plazas MIR de Medicina de Familia.

Por su parte, el sindicato Metges de Catalunya considera que la fórmula aporta seguridad jurídica a los médicos que quieren continuar en activo, a la vez que refuerza la atención sanitaria a la ciudadanía y ayuda a ganar tiempo mientras se incorporan nuevas generaciones.