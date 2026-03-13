Alumnos de emergencias sanitarias no pueden hacer las prácticas debido al veto de las empresas del sector a tener aprendices menores de edad

Las familias de estudiantes del ciclo formativo de grado medio de Técnico de Emergencias Sanitarias han denunciado que los alumnos menores de edad no pueden hacer las prácticas obligatorias de ambulancia. Una situación que, a no ser que se resuelva pronto, “supondrá que pierdan un año o unos meses para poder hacer las prácticas”. Explican que este ciclo de FP se imparte en el Torre Vicens, en La Salle de Mollerussa, en el instituto de Tremp y en el de La Segarra y, por el momento, hay al menos 45 alumnos que no pueden hacer prácticas de ambulancia este año, a pesar de que son obligatorias.

El motivo es que la Associació Catalana d'Empreses d'Ambulàncies (AECA) “decidió vetar la presencia de menores de edad después de que el sector alertara del riesgo de agresiones a los profesionales de transporte sanitario”, por lo que en marzo del año pasado prohibieron su presencia, “afectando a centenares de alumnos de toda Catalunya”.

A raíz de esta situación, algunas familias se han organizado y han puesto el caso en manos de un abogado para pedir una solución. En octubre presentaron una queja a la Síndica de Greuges de Catalunya y el Parlament aprobó una moción sobre esta cuestión, sin embargo, “aún no se ha presentado ninguna medida concreta para ponerle remedio”. Añaden que algunos institutos “han ofrecido alternativas para poder hacer las prácticas, pero ninguna incluye subir a una ambulancia y ejercer el trabajo de técnico sanitario”.

“Entendemos perfectamente la inquietud de las familias afectadas porque se han quedado en tierra de nadie, pero Educación está buscando soluciones”, aseguró la directora del Torre Vicens, Chus Castro. “Poca cosa podemos hacer si las empresas se niegan a acoger menores para prácticas de ambulancia”, lamentó. Sin embargo, la directora aseguró que en el centro “estamos buscando alternativas, como por ejemplo que hagan las prácticas con empresas de transporte para las residencias de la tercera edad o que las hagan en el extranjero, donde no hay este veto”.