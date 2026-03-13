Cámaras en CAP para prevenir y afrontar las agresiones a sanitarios

“Nuevo” CUAP. Además de reorganizar y mejorar los espacios, se han renovado las instalaciones de climatización, ventilación, electricidad y seguridad. Asimismo, se ha instalado un segundo ascensor. El CUAP atiende unos 200 pacientes diarios, hasta 500 en fines de semana y festivos. - JORDI ECHEVARRIA

El Institut Català de la Salut (ICS) está implementando medidas para prevenir y hacer frente al número creciente de agresiones a sanitarios en los CAP, donde se producen la mayoría. “Estamos llevando a cabo actuaciones que pasan por poner cámaras de seguridad o algún tipo de separación que haga que el profesional se sienta más seguro”, explicó ayer la gerente territorial de la Atención Primaria, Pilar Vaqué, durante la inauguración de los espacios remodelados del CAP de Urgencias (CUAP) de Prat de la Riba. Estas medidas se complementan con otras que ya llevan tiempo en marcha, como la contratación de vigilantes de seguridad en los centros con atención ininterrumpida.

“Todas las agresiones se tienen que comunicar, no se puede permitir que en el trabajo se soporte una tensión añadida a la propia del ejercicio sanitario”, afirmó la delegada de Salud, Rosa M. Pérez, que quiso poner en valor “la gran paciencia y templanza” de los profesionales. El alcalde, Fèlix Larrosa, tildó de “absolutamente intolerables” las agresiones y tendió la mano al ICS y a Salud para “hablar de cómo debemos contribuir a que los centros sanitarios sean espacios seguros”.

El año pasado se registraron 879 agresiones físicas o verbales solo al colectivo de los médicos en el Estado, cifra récord, de las cuales 281 en Catalunya. En Lleida solo fueron dos verbales, pero el Colegio de Médicos alerta de que están “infradeclaradas” porque se han “normalizado”. Suelen ser amenazas, coacciones, insultos y vejaciones.

Remodelación del CUAP

Autoridades sanitarias y políticas se encontraron ayer en el CUAP para el estreno oficial de su modernización, financiada con 3,8 millones entre la Generalitat y el Estado. Las obras, llevadas a cabo entre 2022 y 2025 sin interrumpir la actividad en el centro, han permitido disponer de dos plantas destinadas exclusivamente a la atención urgente, otra para el servicio de Radiología y otra que acoge la atención pediátrica, la unidad de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva (ASSIR) y la de Heridas Complejas. También se han ampliado y reorganizado las áreas de admisiones, las salas de espera y varias consultas. “Había una tan pequeña que no podían entrar pacientes en silla de ruedas o acompañantes”, señaló Vaqué.

Asimismo, se han establecido circuitos diferenciados: los pacientes que acuden por urgencias entran por la puerta principal, mientras que el acceso lateral se ha reorganizado para la actividad programada.

La Paeria cederá terrenos para ampliar el CAP de Balàfia-Pardinyes

Salud proyecta una ampliación del CAP de Balàfia, Pardinyes y el Secà, ubicado en la avenida Rosa Parks, junto a la Escola Oficial d'Idiomes. “Fue el primero que se construyó en la ciudad, y se ha quedado pequeño”, explicó la gerente de Atención Primaria, Pilar Vaqué. El alcalde, Fèlix Larrosa, explicó que “estamos trabajando en la cesión de los terrenos para la ampliación”. También recordó que “ponemos a disposición los terrenos para la construcción del nuevo centro en Copa d'Or”, donde se trasladará el CAP de Cappont. La delegada de Salud, Rosa M. Pérez, explicó que “ya tenemos el informe de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) de que estamos libres de la inundabilidad, ahora necesitamos que el ayuntamiento lleve a cabo las medidas que ha indicado”. Larrosa anunció en febrero el inicio “inminente” de las obras en la canalización y el muro de Grenyana.