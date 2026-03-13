El ayuntamiento de Lleida inicia la renovación de 90 bancos

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ayuntamiento ha iniciado los trabajos para renovar 90 bancos y 150 papeleras por toda la ciudad. El alcalde, Fèlix Larrosa, visitó ayer las obras que se están haciendo para este fin en la plaza l'Escorxador y la calle Lluís Companys, donde destacó que los nuevos bancos son más accesibles. “Esto quiere decir que cuando alguien se siente se podrá levantar más fácilmente porque tiene pasamanos y son más altos”, precisó Larrosa. Entre la plaza Escorxador y Lluís Companys se renovarán 35 bancos; en Corregidor Escofet se cambiarán otros 35; en Francesc Macià, 10; y en los bloques Voravia, 10 más. También se ha renovado la arena de los parques de las plazas de la Magrana, Víctor Mateu Moles y Joan Vilagrasa, se renovarán las vallas de las de Victorina Vila y l'Amistat y se instalarán mesas de ping pong en Llívia y el Parc de les Vies.