El Parlament exige tratar los ictus graves en Lleida las 24 horas

El Parlament instó ayer al Govern a implementar “con carácter urgente” el servicio ininterrumpido de trombectomías mecánicas para poder tratar los ictus graves durante las 24 horas de los siete días de la semana en los hospitales Arnau de Vilanova (donde solo se atienden durante cinco horas de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas) y Joan XXIII de Tarragona (tiene un servicio de 12 horas diarias entre semana), así como en otros centros de referencia del país. Esta medida se incluyó en un punto de una moción presentada por Junts que fue aprobado por unanimidad. “La sanidad no puede depender del código postal”, afirmó el diputado de Junts Jordi Fàbrega.

El Govern se ha comprometido a garantizar el tratamiento ininterrumpido de los ictus en Lleida, al incluirlo como una de las inversiones territoriales previstas en el pacto con los Comuns para que estos den luz verde a los presupuestos, que también necesitan el aval de ERC. Precisamente, el president de la Generalitat, Salvador Illa, afirmó el miércoles en el Parlament que el servicio será de 24 horas “en el conjunto de Catalunya” y “lo más pronto posible”.

La falta de este servicio continuado conlleva traslados a Barcelona fuera del horario de atención, lo que ha causado un gran revuelo político. Tanto la Paeria como la Diputación aprobaron declaraciones institucionales para reclamar una ampliación, con el apoyo de todos los partidos. El malestar ha llegado a más en Tarragona, donde medio millar de personas salieron a la calle hace dos semanas para exigir una atención ininterrumpida.

Por otra parte, el Parlament también pidió garantizar que todos los sanitarios acrediten un certificado B2 de catalán un año después de empezar y un C1 a los dos años. El punto fue aprobado con la abstención del PSC y Comuns, y los votos en contra de PPC y Vox. Asimismo, la cámara instó al Govern a establecer “inmediatamente” una negociación con representantes de los médicos para abordar las reivindicaciones que han supuesto una nueva convocatoria de huelga los días 19 y 20 de marzo. Este punto, una enmienda propuesta por Esquerra, recibió la abstención del PSC, PPC y la CUP, y el ‘no’ de Vox.