Libre el detenido por una plantación de ‘maría’ en Pardinyes

El juzgado de guardia decretó ayer la puesta en libertad con cargos para el hombre de 46 años detenido como supuesto responsable de una plantación de marihuana desmantelada el miércoles en un piso del Grup Catalunya, en Pardinyes, como avanzó SEGRE ayer. El investigado, que tiene antecedentes por hechos similares, se mostró colaborador y facilitó voluntariamente la entrada en el piso para hacer el registo, según informaron ayer los Mossos, que hallaron 305 plantas. Previamente, los investigadores comprobaron que los inquilinos no disponían de ningún contrato vigente de suministro eléctrico y había la luz pinchada.