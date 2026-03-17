Detenido por robar cableado de los semáforos en la calle Príncep de Viana de Lleida

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La Guardia Urbana detuvo el domingo a un hombre en la calle Príncep de Viana por robar cableado de los semáforos. El arresto tuvo lugar por la noche, a las 22.05 horas, y el individuo es acusado de un delito de hurto.

Por otra parte, la Policía Local arrestó el viernes pasado día 13 de marzo a un hombre por amenazar a una persona con un objeto. La actuación policial se hizo a las 15.10 horas en la avenida Balmes. El arrestado, de 38 años, es acusado de un delito de amenazas.

El viernes por la noche también fue detenido un hombre como presunto autor de un robo con violencia en un establecimiento comercial en la calle Bisbe Irurita, como publicó SEGRE. Según informaron fuentes policiales, el ladrón empujó a un vigilante de seguridad, que tiró al suelo cuando huía, y también causó daños en la puerta.