Detectados roedores en seis CAP de Lleida

El año pasado se registraron 53 casos de roedores en equipamientos sanitarios de Catalunya, de los cuales 6 de ellos en las comarcas de Lleida. En concreto, hubo en el CAP Balàfia-Pardinyes-Secà de Sant Pere y, fuera de la capital, también en los CAP de Almacelles, Balaguer, Mollerussa, Ponts y Tàrrega.

Así lo indica una respuesta parlamentaria de la consellera de Salud, Olga Pané, a una pregunta del grupo de ERC sobre la presencia de estos animales en el CAP La Selva de Santa Coloma de Farners. Respecto al resto de regiones sanitarias, donde más roedores se registraron fue en la de Barcelona Metropolitana Sur, con 24 casos. Le siguen la de la Catalunya Central con 8 y la de Girona con 7, de manera que los 6 de Lleida la sitúan en la cuarta posición. En la Metropolitana Nord hubo 4 casos, 2 en Barcelona capital, uno en Tarragona y otro en Terres de l’Ebre.

La respuesta parlamentaria detalla que para evitar la presencia de plagas en los edificios de su titularidad, el Govern aplica una estrategia de control y vela porque en los diferentes centros se adopten las medidas oportunas. Al mismo tiempo, promueve que los alrededores de los edificios estén en las condiciones higiénicosanitarias adecuadas, teniendo en cuenta las competencias sobre el control de plagas de las diferentes administraciones implicadas. Añade que cuando se observa la presencia de algún ejemplar, se activa de forma inmediata a una empresa de plagas para que efectúe un diagnóstico y aplique el tratamiento necesario.